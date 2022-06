Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour sa priorité, Sampaoli se fait plomber par un club de Ligue 1

Publié le 12 juin 2022 à 21h10 par La rédaction

Intéressé par Danilo, le milieu brésilien de Palmeiras, Jorge Sampaoli verrait l’AS Monaco débarquer dans ce dossier et ainsi plomber ses chances de recruter celui qui est annoncé comme le successeur de Boubacar Kamara. Le club monégasque aurait déjà contacté son entourage afin de se renseigner sur sa situation et pourrait faire une offre formelle dans les prochains jours.

Alors que le départ de Boubacar Kamara vers Aston Villa a été officialisé, l’OM peut désormais se focaliser sereinement sur sa succession. Comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com, Axel Witsel négocie avec l’OM, il est intéressé par le projet olympien. Toutefois, sur la Canebière, Jorge Sampaoli voudrait lui faire venir Danilo, le milieu brésilien de Palmeiras. International depuis peu, Danilo aurait tapé dans l’œil des dirigeants de l’OM. Mais pas que…

La compil du brésilien Danilo par @Glophar #TeamOM | #MercatOMpic.twitter.com/rMWM6mELj0 — MMF (@om_mmf) May 18, 2022

L’AS Monaco s’intéresse aussi à Danilo