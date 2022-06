Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Issue imminente pour Ousmane Dembélé

Publié le 22 juin 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

A un peu plus d’une semaine de la fin de son contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a toujours pas résolu la question de son avenir. Va-t-il prolonger ? Rejoindra-t-il un autre club ? Outre continuer au Barça, qui chercher à lui faire signer un nouveau bail, Dembélé est également annoncé sur les tablettes du PSG ou encore de Chelsea. L’issue de ce feuilleton est donc très attendue et elle pourrait arriver prochainement. Cela pourrait alors être une bonne nouvelle pour le Barça…

Après avoir été poussé vers la sortie par le FC Barcelone durant l’hiver, Ousmane Dembélé a su convaincre ses dirigeants de retourner leur veste. Ainsi, depuis plusieurs semaines maintenant, les Blaugrana s’activent pour le faire prolonger. Mais pour cela, il faut trouver un accord, ce qui n’est pas encore le cas. De quoi alors donner espoir à d’autres clubs de récupérer le Français gratuitement. Ainsi, le PSG et Chelsea ont été annoncés sur les rangs pour s’offrir Dembélé. Où jouera donc le champion du monde la saison prochaine ? A en croire les échos en provenance d’Espagne, l’histoire pourrait bien continuer avec Barcelone.

Le forcing de Xavi

Si la direction du FC Barcelone a donc un temps souhaité se séparer d’Ousmane Dembélé, Xavi a lui toujours gardé confiance en son joueur. Et c’est d’ailleurs l’entraîneur blaugrana qui ferait actuellement le forcing de Joan Laporta et ses collaborateurs pour tenter de régler l’opération au plus vite. En effet, selon les informations de Sport , Xavi aurait demandé aux dirigeants du Barça de faire l’effort nécessaire pour la prolongation de Dembélé. De son côté, Goal confirme cette volonté de l’Espagnol de continuer absolument avec son numéro 7, considérant que cela serait un énorme plus pour la saison à venir. Ne reste alors plus qu’au FC Barcelone et aux agents d’Ousmane Dembélé de trouver ce terrain d’entente.

Dembélé prêt à rester