Mercato - PSG : Le Real Madrid abandonne une bataille pour un transfert

À seulement 20 ans, Hugo Ekitike est l'un des attaquants les plus en vogue sur le marché des transferts. Auteur d’une bonne saison avec le Stade de Reims, le joueur a poussé plusieurs équipes à s’intéresser à lui. C’est notamment le cas du PSG, qui chercherait à renforcer son secteur offensif…

Le feuilleton Hugo Ekitike bat son plein ! Auteur d’une grande saison avec le Stade de Reims (10 buts et 3 passes décisives en 24 matchs), le joueur de 20 ans a la cote sur le mercato. En effet, le jeune buteur rémois serait sur le départ cet été et disposerait de nombreux prétendants. Ainsi, le PSG, le Real Madrid et Newcastle se disputeraient l’attaquant français. Le club anglais aurait d’ailleurs formulé une offre de 46M€ à Reims. Cependant, le dossier reste ouvert et Ekitike resterait à l'écoute de toutes les propositions.

Le Real nie tout intérêt.