Mercato - PSG : Le terrible aveu du Real Madrid en coulisse après l'échec Mbappé

Publié le 22 juin 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Il y a encore quelques semaines, le Real Madrid espérait réunir sous le même maillot Erling Haaland et Kylian Mbappé, mais aucun des deux ne rejoindra l'Espagne. Le premier a signé avec Manchester City, tandis que le second a prolongé son contrat avec le PSG. Désireux toujours de recruter un buteur, le club espagnol ne parvient pas à trouver la perle rare sur le marché après ces deux échecs.

Le Real Madrid n'est pas loin de réaliser l'une des meilleures saisons de son histoire. Champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions, le club espagnol a fait coup-double sous les ordres de Carlo Ancelotti, qui s'est notamment appuyé sur l'efficacité de Karim Benzema, mais aussi sur l'explosivité de Vinicius Jr. Mais malgré ces résultats plus que satisfaisants, Florentino Perez souhaiterait renforcer la ligne d'attaque lors de ce mercato, alors que le nouveau stade Santiago Bernabeu sera inauguré en début d'année 2023. En coulisses, le président du Real Madrid nourrissait un rêve. Celui de réunir sous le même maillot Kylian Mbappé et Erling Haaland, considérés comme les successeurs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais aucun ne viendra fouler la pelouse du stade madrilène la saison prochaine.

« Sur le marché, il n'y avait qu'un Haaland et un Mbappé, le reste n'est pas au niveau »