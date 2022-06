Mercato : Voilà pourquoi le PSG n’avait aucune chance pour le transfert de Mané 

Foot - Mercato

Ayant tout vécu et tout gagné à Liverpool, Sadio Mané s’en est allé du côté de la Bavière alors qu’il lui restait un an de contrat. Le Bayern Munich a raflé la mise dans l’opération Mané au pied et à la barbe du PSG, également intéressé. D’ailleurs, le conseiller football Luis Campos n’avait tout bonnement aucune chance de parvenir à ses fins pour le transfert de Sadio Mané.

Après huit saisons passées en Premier League à Southampton et surtout à Liverpool où il a atteint la barre des 145 buts chez les Saints et les Reds , Sadio Mané laissait planer le doute quant à son avenir à la toute fin du mois de mai en faisant savoir qu’il communiquerait sur sa décision une fois que la finale de la Ligue des champions aura été jouée face au Real Madrid. Liverpool s’est finalement incliné (1-0) face aux Merengue , ce qui sonna le glas de l’aventure de Mané au sein du club de la Mersey et à une année de l’expiration de son contrat. Le PSG, emmené par le conseiller football Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi, aurait coché le nom de Mané dans sa short-list sans pour autant que cela mène à quelque chose. Afin de combler le vide laissé par le départ libre de tout contrat d’Angel Di Maria, le comité de direction du PSG aurait songé à recruter Sadio Mané qui a finalement rejoint le Bayern Munich pour les trois prochaines saisons au grand dam du PSG.

Mané on Nagelsmann: "We met and spoke. It was very important to get to know him and the project. Hasan was there too. When they explained to me what their ideas were, I was fascinated. I didn't have to think twice, I accepted almost immediately. This is the right team for me" pic.twitter.com/EUBkujZHEA