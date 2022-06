Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sadio Mané lâche ses vérités sur l’intérêt du Qatar

Publié le 22 juin 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines, Sadio Mané a finalement régler son transfert au Bayern Munich qui sera officialisé ce mercredi. L’attaquant sénégalais revient sur son mercato agité et confirme avoir été très courtisé au moment de quitter Liverpool cet été.

Habitué chaque été à faire des folies sur le marché des transferts et à recruter des stars, le PSG avait marqué le coup en 2021 avec les arrivées de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi notamment. Mais à quoi faut-il s’attendre pour ce mercato estival 2022 ? Le président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé un changement majeur de direction mardi soir dans les colonnes du Parisien : « Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs », a lâché Al-Khelaïfi. Pourtant, le PSG a tenté d’attirer une star en ce début de mercato…

Sadio Mané confirme pour le PSG et d’autres prétendants