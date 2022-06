Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Galtier... Cette nouvelle confirmation de Nasser Al-Khelaïfi

Publié le 22 juin 2022 à 9h45 par Pierrick Levallet

Alors que Mauricio Pochettino est sur la sellette, le PSG serait à la recherche d’un nouvel entraîneur. La priorité du Qatar semblait être Zinédine Zidane ces derniers mois. Mais Nasser Al-Khelaïfi a révélé qu’il n’y avait eu aucun contact avec l’entraîneur français, chose qu’il a confirmé auprès de la presse espagnole.

Ne bénéficiant pas vraiment d’une cote de popularité très élevée au PSG, Mauricio Pochettino pourrait bien faire ses valises cet été après seulement une saison complète. De son côté, la direction parisienne serait à la recherche d’un nouvel entraîneur et deux noms sont annoncés comme les favoris pour le poste : Zinédine Zidane et Christophe Galtier. Cependant, Le10Sport.com vous révélait en exclusivité il y a quelques jours que l’ancien du Real Madrid ne viendra pas et que l’entraîneur de l’OGC Nice se rapproche très sérieusement. Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs confirmé qu’il n’y avait absolument eu aucun contact avec Zinédine Zidane.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sort enfin du silence et calme tout le monde pour Zidane https://t.co/nCrF9LVnUc pic.twitter.com/OJbd9wmLJ7 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 21, 2022

« Nous ne lui avons jamais parlé »