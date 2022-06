Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réaction surréaliste de Neymar sur le choix Christophe Galtier

Publié le 21 juin 2022 à 22h45 par Bernard Colas mis à jour le 21 juin 2022 à 22h48

Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a mis fin au feuilleton Zidane en confirmant que l’entraîneur français ne prendrait pas la succession de Mauricio Pochettino au PSG. Comme révélé par le10sport.com, Christophe Galtier est donc en pole position pour prendre les rênes du club parisien, un profil qui ne ferait pas forcément l’unanimité dans le vestiaire à en croire Daniel Riolo.

L’arrivée de Christophe Galtier au PSG prend forme. Malgré les rumeurs concernant Zinedine Zidane, le10sport.com vous révélait dès le 10 juin que l’ancien technicien du Real Madrid ne prendrait pas la succession de Mauricio Pochettino, dont le départ est imminent. Une information confirmée par Nasser Al-Khelaïfi ce mardi dans un entretien accordé au Parisien . « On a choisi une autre option , a confié le président du PSG, affirmant ne jamais avoir parlé avec l'ancienne gloire de l' équipe de France . J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui. » Christophe Galtier a donc le champ libre pour débarquer au PSG, et Nasser Al-Khelaïfi ne s’en cache pas, espérant trouver « rapidement un accord » avec l’OGC Nice. Un choix qui paraissait encore étonnant il y a quelques semaines justifié par le président du club de la capitale, désireux de faire changer les mentalités en interne avec un projet moins « bling-bling » : « On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place. » Et la décision de nommer Galtier ferait déjà réagir en interne.

« Lorsqu’on parlait de Galtier à Neymar, il rigolait »