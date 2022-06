Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une guerre avec le Real Madrid pour ce crack de Ligue 1 ? La réponse

Publié le 22 juin 2022 à 13h15 par Thibault Morlain

Aujourd’hui à Reims, Hugo Ekitike intéresse l’Europe entière. Son talent n’est pas passé inaperçu auprès de plus grands clubs du Vieux Continent. Ainsi, selon les derniers échos, le PSG, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich seraient intéressés. Toutefois, du côté de l’Espagne, on aurait une version différente concernant Ekitike.

Où jouera Hugo Ekitike la saison prochaine ? Au sortir d’une très bonne saison avec Reims, l’attaquant de 20 ans se retrouve au coeur d’une énorme bataille entre les plus grands clubs européens. Son profil intéresse du monde et la question est de savoir qui raflera la mise. Aujourd’hui, Newcastle serait déjà passé à l’action, il était question d’une offre de 46M€ pour Reims. Mais aux dernières nouvelles, Ekitike aurait d’autres solutions et pas des moindres avec le PSG, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich.

⚪️👉"Me dicen que el MADRID NO está INTERESADO en EKITIKE".🚨Información de @JLSanchez78 en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/tYbFQ7xLHR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 21, 2022

Le Real Madrid intéressé ?