Mercato - PSG : Après le coup de pression d'Al-Khelaïfi, le clan Neymar contre-attaque

Publié le 23 juin 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

Interrogé ces derniers jours sur Neymar, Nasser Al-Khelaïfi a mis une pression énorme sur son numéro 10, laissant clairement entendre qu'il était prêt à le vendre s'il ne se ressaisissait pas. Alors qu'il n'a pas du tout apprécié les sorties fracassantes du président du PSG, le clan Neymar a fait passer un message clair sur son avenir.

Lors de l'été 2017, le PSG a frappé très fort sur le marché en arrachant Neymar au FC Barcelone. En faisant péter la clause libératoire à 222M€ de la star brésilienne, le club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension. Toutefois, Neymar n'a pas vraiment le rendement espéré depuis sa signature au PSG. Ce qui ne plait pas du tout à Nasser Al-Khelaïfi. D'ailleurs, lors d'entretiens successifs réalisés ces derniers jours, le président du PSG a fait clairement savoir que Neymar devait se ressaisir pour ne pas risquer d'être mis à l'écart, ou pire, vendu. « Un possible départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire : "On veut gagner ça et ça et ça". On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour » , a d'abord déclaré Nasser Al-Khelaïfi au Parisien , avant d'en remettre une couche au micro de Marca , puis de la Gazzetta dello Sport . « Si Neymar fait partie du nouveau projet ? On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées » , a lancé le président du PSG, avant d'ajouter : « Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes ».

Le clan Neymar a fait une annonce au PSG sur son avenir