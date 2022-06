Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a un contrat hallucinant, le Qatar est dans l'impasse

Publié le 23 juin 2022 à 9h00 par Dan Marciano

Questionné sur l'avenir de Neymar ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à faire passer un message à l'international brésilien. Mais une chose est sûre, il n'est pas question pour le joueur de quitter le PSG, d'autant que son contrat devrait être prolongé automatiquement d'une saison, soit jusqu'en 2027 comme l'avait annoncé le10sport.com.

Ça se gâte pour Neymar au PSG. Un temps intouchable, le joueur brésilien pourrait être poussé vers la sortie lors de ce mercato estival. Questionné sur l'avenir de sa star, Nasser Al-Khelaïfi est resté assez énigmatique, au moment d'évoquer sa place dans le futur du projet parisien. « Nous ne pouvons pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées » a répondu le président du PSG à Marca. Quelques heures auparavant, le dirigeant n'avait pas hésité à envoyer un message à Neymar. « J'attends de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Pour la saison prochaine, l'objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu'on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. On arrête de dire qu'on veut gagner ça et ça et ça. On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors [...] Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté » avait-il déclaré au Parisien.

Neymar 2027, @le10sport vous le révélait le 10 mai 2021 https://t.co/TFTaw2FuKcConfirmé par @lequipe ce soir✅🎯💪 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 22, 2022

Neymar va être lié au PSG jusqu'en 2027