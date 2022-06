Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : La réponse tombe pour le retour de Christopher Nkunku au PSG

Publié le 23 juin 2022 à 11h15 par Thibault Morlain mis à jour le 23 juin 2022 à 11h16

Au terme d’une saison affolante avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku intéressait les plus grands clubs européens. Il était même notamment question d’un possible retour au PSG. Il n’en sera finalement rien. En effet, ce jeudi, l’international français a prolongé avec Leipzig. Voilà désormais Nkunku lié jusqu’e 2026.

Christopher Nkunku a vu juste en quittant le PSG pour le RB Leipzig. En effet, en Allemagne, l’international français a totalement explosé, surtout lors de la saison qui vient de se terminer. De l’autre côté du Rhin, Nkunku a affolé les compteurs, étant même sacré meilleur joueur de Bundesliga. De quoi intéresser du beau monde. L’international français était dans le viseur des plus grands clubs européens, y compris du PSG, tenté à l’idée de faire revenir son ancienne pépite. Mais le RB Leipzig était décidé à conserver Christopher Nkunku et le prolonger. C’est chose faite depuis ce jeudi.

Christopher #Nkunku bleibt! 🔴⚪#RBLeipzig und der Bundesliga-Spieler der Saison 2021/22 einigten sich, den bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 zu verlängern 🤝Alle Informationen zur Vertragsverlängerung ⤵️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 23, 2022

« Je suis content de continuer de porter le maillot de Leipzig »