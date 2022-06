Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a tranché pour le retour de Neymar

Publié le 23 juin 2022 à 9h30 par Pierrick Levallet

Cet été, Neymar ne serait plus garanti d’avoir un avenir au PSG. Au cours de ses dernières sorties, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré assez évasif concernant l’avenir de la star brésilienne. En attendant, le FC Barcelone serait à l’affût et garderait un œil sur le joueur de 30 ans. Mais pour le moment, le club catalan ne penserait pas à faire revenir Neymar, privilégiant une autre piste.

« Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir » a confié Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport au sujet de l’avenir de Neymar. Le passage en demi-teinte du Brésilien au PSG - tantôt adulé par les supporters, tantôt critiqué pour son hygiène de vie et ses blessures récurrentes - pourrait bien avoir raison de lui dans la capitale. Le joueur de 30 ans n’est visiblement plus garanti d’avoir sa place dans le projet du PSG pour la saison prochaine et pourrait donc faire ses valises dès cet été. Neymar a donc déjà été lié à quelques clubs dont le FC Barcelone. Toutefois, le Barça ne songerait pas trop à récupérer son ancien joyau pour l’instant.

🚨"El BARÇA está CENTRADO en LEWANDOWSKI".👐"Ahora mismo, NO contempla la opción NEYMAR".🔵🔴Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoNeymar. pic.twitter.com/1XjYUAok0C — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 22, 2022

