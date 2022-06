Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du PSG se prononce sur l’arrivée de Christophe Galtier

Publié le 23 juin 2022 à 11h45 par Thibault Morlain

Rien n’est encore officiel, mais Christophe Galtier devrait très rapidement être le prochain entraîneur du PSG. Ça va bouger sur le banc de touche, l’actuel technicien de l’OGC Nice viendra ainsi remplacer Mauricio Pochettino. C’est donc Galtier qui sera aux commandes du vestiaire parisien. Une arrivée notamment commentée par Ander Herrera.

Actuellement, le PSG règle les derniers détails du départ de Mauricio Pochettino. Une fois cela réglé, le club de la capitale pourra enfin officialiser l’arrivée de Christophe Galtier. Alors que le Qatar a longtemps rêvé de Zinedine Zidane, Luis Campos a lui poussé pour celui qui était sur le banc de l’OGC Nice. Et le nouveau conseiller sportif du PSG devrait avoir gain de cause. D’ici quelques jours, l’arrivée de Galtier au Parc des Princes sera officielle.

L’avis d’Ander Herrera sur Galtier