Mercato - PSG : Zidane aurait pu signer à l’OM, il raconte

Publié le 23 juin 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 23 juin 2022 à 10h05

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG pour le poste d’entraîneur cet été, Zinedine Zidane ne viendra finalement pas succéder à Mauricio Pochettino. Un soulagement pour les fans de l’OM qui avaient mal vécu les rumeurs, et à ce titre, Zidane révèle qu’il aurait pu porter les couleurs du club phocéen durant sa carrière de joueur.

C’est un fait, les fans de l’OM se sont largement mobilisés sur les réseaux sociaux au moment où certaines sources annonçaient un accord de principe entre Zinedine Zidane et le PSG ces derniers jours, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France étant natif de Marseille et considéré comme l’une des grandes figures de la ville à l’international. Finalement, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Zidane a repoussé les avances du Qatar et c’est Christophe Galtier (lui aussi né à Marseille) qui s’apprête à débarquer au PSG. Un soulagement pour les supporters de l’OM, même si Zidane n’a jamais porté les couleurs du club phocéen au cours de sa carrière. Et pourtant…

« L’OM était sur moi »

Dans un large entretien accordé à L’EQUIPE ce jeudi, Zinedine Zidane revient sur l’intérêt que lui portait l’OM lorsqu’il s’apprêtait à quitter l’AS Cannes, son club formateur, mais l’ancien numéro 10 avait finalement opté pour les Girondins de Bordeaux : « En 1992, quand je vais à Bordeaux, l’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Eric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes », indique Zidane, qui aurait donc pu porter les couleurs de l’OM au cours de sa carrière de joueur. En vain.

