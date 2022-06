Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Un incroyable transfert pour Cristiano Ronaldo ? La réponse

Publié le 24 juin 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Avec l’arrivée d’Erik ten Hag, beaucoup de choses vont changer à Manchester United. Et cela pourrait notamment être fatal à Cristiano Ronaldo. Dernièrement, il était ainsi expliqué que le Portugais pourrait se chercher un nouveau club, un an seulement après son retour chez les Red Devils. Et pour Cristiano Ronaldo, il a été question d’un transfert au Bayern Munich ces dernières heures…

Entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, cela pourrait déjà être terminé. En effet, le Portugais pourrait ne pas forcément avoir sa place dans le nouveau projet d’Erik ten Hag chez les Red Devils. Ainsi, CR7 serait à la recherche d’un nouveau club pour la saison prochaine. L’avenir du quintuple Ballon d’Or fait ainsi énormément parler et les rumeurs sont nombreuses. La dernière en date ? Selon les informations de AS , Cristiano Ronaldo pourrait débarquer au Bayern Munich afin de pallier le futur départ de Robert Lewandowski.

The rumours of an interest of @FCBayern in @Cristiano Ronaldo are NOT TRUE ❌ — Christian Falk (@cfbayern) June 24, 2022

Direction le Bayern Munich ?