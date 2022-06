Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une offre de 80M€ va arriver, la vente de l’ASSE se rapproche

Publié le 24 juin 2022 à 15h10 par Thibault Morlain

Le feuilleton de la vente de l’ASSE pourrait prochainement se terminer. Dernièrement, ça s’est accéléré avec David Blitzer pour la reprise du club stéphanois. Et alors que les sanctions viennent de tomber suite aux débordements face à Auxerre, désormais, le processus de vente de l’OM pourrait passer encore à la vitesse supérieure et se régler très rapidement.

Après de longs mois à rechercher un repreneur suite à la mise en vente de l’ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont dernièrement trouvé le candidat idéal avec David Bliter. Le milliardaire américain est intéressé à l’idée de reprendre les Verts. Il y a quelques jours, une délégation a d’ailleurs fait le voyage des Etats-Unis à Saint-Etienne pour avancer sur cette vente de l’ASSE. Et si les derniers échos n’étaient pas forcément rassurants, l’affaire pourrait bientôt se boucler si l’on en croit les informations de RMC .

🚨 LA VENTE DE L’#ASSE POURRAIT S’ACCÉLÉRER SELON @RMCsport !David Blitzer pourrait formuler une offre prochainement, comprise entre 60 et 80 Millions €.Le milliardaire 🇺🇸 aurait approuvé la nomination de L.#Batlles et la poursuite de la mission du trio dirigeant. pic.twitter.com/jcM7LzUkE6 — Sainté Inside (@SainteInside) June 24, 2022

Plus aucun obstacle pour la vente de l’ASSE ?

Suite aux incidents contre Auxerre, les sanctions sont tombées contre l’ASSE. Un verdict qui pourrait désormais permettre à la vente du club stéphanois de se régler dans les plus brefs délais. En effet, en pole position pour racheter l’ASSE, David Blitzer pourrait formuler une offre comprise entre 60 et 80M€ afin de prendre les commandes dans le Forez, tout en effaçant également les dettes du club. Désormais en Ligue 2, Saint-Etienne devrait donc passer sous pavillon américain, tandis que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vont eux s’en aller.