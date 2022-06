Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer sur le point de faire capoter la vente du club ?

Publié le 21 juin 2022 à 23h00 par Dan Marciano

L'attitude de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo compliquerait les discussions avec les investisseurs, et notamment avec David Blitzer. Le milliardaire américain serait prêt à racheter l'ASSE et a même envoyé une délégation visiter les installations du club. Mais les négociations seraient compliquées et risquent de faire capoter l'opération.

Depuis avril 2021, date à laquelle l'ASSE a été officiellement mise en vente, de nombreux investisseurs se sont rapprochés de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Mais certains n'ont plus donné de nouvelles, refroidis par l'attitude des deux dirigeants stéphanois. « C’est clair que si les deux étaient sur la même longueur d’ondes, l’affaire était réglée depuis longtemps » avait annoncé une source proche du dossier en janvier dernier. Et le comportement des responsables de l'ASSE seraient sur le point de faire capoter l'opération avec David Blitzer.

C’est tendu à Sainté. Entre les mauvaises surprises comptables, les sanctions éventuelles et clairement le fait que Romeyer ne se comporte absolument pas comme qu’un qui est vendeur. Ça pue du c… https://t.co/2Baf7uLna8 — Manu Lonjon (@ManuLonjon) June 21, 2022

Les négociations sont compliquées avec Blitzer

Ce milliardaire américain serait prêt à investir massivement au sein du club, mais les négociations seraient compliquées selon les journalistes Romain Molina et Manu Lonjon. L'attitude de Roland Romeyer susciterait des questions. En effet, durant les discussions, le président du directoire ne se montrerait pas particulièrement vendeur et manquerait de transparence, ce qui aurait tendance à agacer David Blitzer. Aussi, les sanctions éventuelles de l'ASSE après les débordement lors du barrage face à l'AJ Auxerre refroidiraient fortement David Blitzer, pas loin de faire machine arrière.