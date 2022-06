Mercato - PSG : Le gros aveu du PSG en interne sur Christophe Galtier

Foot - Mercato - PSG

Nasser Al-Khelaïfi a mis fin aux rumeurs ce mardi. Lors d'un long entretien accordé au Parisien, le président du PSG confirme que Zinédine Zidane ne viendra pas dans la capitale. Des discussions sont en cours avec Christophe Galtier et elle avanceraient bien. Ce ne serait plus qu'une question de temps avant que le technicien ne prenne la succession de Mauricio Pochettino.

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité dès le 10 juin dernier, Zinédine Zidane ne sera pas le successeur de Mauricio Pochettino. Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé cette information, précisant que des discussions étaient en cours avec Christophe Galtier, actuel entraîneur de l'OGC Nice. « Un accord avec Nice pour Galtier ? Non, pas pour le moment. On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts » a confié le président du PSG dans un entretien accordé au Parisien. Selon nos informations exclusives, les négociations avanceraient bien entre les deux clubs.

Paris Saint-Germain want Christophe Galtier as new manager, process is going well with Nice - but some days are needed to resolve final issues & sign the contract. Internally, it’s considered ‘matter of time’ 🔴🔵 #PSGJoão Sacramento, discussed as potential member of the staff. pic.twitter.com/YgWwWhlEEI