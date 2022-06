Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révolution du projet QSI amorcée par un gros transfert ?

Publié le 24 juin 2022 à 8h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Bien décidé à apporter du renfort au PSG en cette période de mercato estival, et notamment dans l’entrejeu, Luis Campos cible plus que jamais Seko Fofana. Le RC Lens réclamerait entre 30 et 40M€ pour envisager un transfert de son robuste milieu de terrain ivoirien, qui semble déjà ok pour débarquer au PSG.

La révolution est en marche au sein du PSG ! Luis Campos, fraichement nommé en tant que nouveau conseiller sportif du club de la capitale à la place de Leonardo, a du pain sur la planche avec de nombreux dossiers brûlants à gérer : la résiliation du contrat de Mauricio Pochettino et son staff qui devrait coûter aux alentours de 15M€, la finalisation de l’arrivée de Christophe Galtier au poste d’entraîneur du PSG pour le succéder, les ventes de nombreux éléments indésirables (Icardi, Kurzawa, Dagba, Kehrer, Diallo, Danilo, Gueye). En fin, bien évidemment, Campos va devoir gérer le recrutement du PSG en cette période de mercato estival, et il semble bien décidé à réaliser un gros coup en Ligue 1.

Le PSG s’active plus que jamais sur Fofana

L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que le PSG a déjà entamé des négociations avec le RC Lens pour boucler le transfert de Seko Fofana (27 ans) cet été. Selon une source proche du dossier, Luis Campos n’a pas encore fait parvenir d’offre officielle pour le milieu de terrain ivoirien, mais le club nordiste espère bien en obtenir entre 30 et 40M€, d’autant qu’il devra reverser 20% de cette somme au club italien de Udinese où il avait recruté Fofana en 2020 pour 10M€. À noter que le PSG n’est pas seul sur le coup, puisque Fofana est également courtisé par Arsenal et Newcastle, mais l’entourage du joueur assure qu’il serait disposé à rester en Ligue 1 la saison prochaine. Un bon point pour le PSG, et le transfert de Fofana symboliserait à coup sûr la révolution promise ces derniers jours par Nasser Al-Khelaïfi.

