Mercato - OM : Un transfert de Sadio Mané ? L’OM n’avait aucune chance

Publié le 24 juin 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Ces derniers jours, du côté de Marseille, on s’était enflammé à propos d’un possible transfert de Sadio Mané alors que le Sénégalais avait déclaré son amour à l’OM. Finalement, c’est au Bayern Munich que l’ancien de Liverpool a posé ses valises. Et en voyant les chiffres de l’opération, il était inconcevable de voir Mané signer à l’OM.

L’avenir de Sadio Mané a fait énormément parler sur le marché des transferts dernièrement. Et au détour d’une discussion concernant les différentes rumeurs à son sujet, le Sénégalais avait lâché une énorme annonce, confiant : « Vous savez vous m’avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment… Mon équipe c’est Marseille ». Il n’en fallait alors pas plus pour enflammer les fans de l’OM qui se sont mis à rêver d’une arrivée de Mané. Ce dernier a finalement quitté Liverpool pour s’engager avec le Bayern Munich.

Une opération impossible pour l'OM

Le rêve aura été de courte durée à l’OM. Et finalement, il s’avère qu’un transfert de Sadio Mané était tout simplement impossible au regard des chiffres de l’opération réalisée par le Bayern Munich pour l’ex-joueur de Liverpool. Tout d’abord, pour recruter Mané, les Bavarois auraient dépensé près de 41M€, une somme hors de portée aujourd’hui pour l’OM. Et que dire du salaire du Sénégalais. Au Bayern Munich, Sadio Mané devrait émarger à environ 13,8M€ par saison. Là encore, l’OM ne peut s’aligner sur de tels montants.