Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dépression, transfert... Les terribles révélations de Thauvin sur son départ

Publié le 24 juin 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Lors de l'été 2021 avec l'OM, Florian Thauvin a pris la décision surprenante de rejoindre les Tigres de Monterrey librement et gratuitement. Interrogé sur son départ ce vendredi, l'attaquant français a expliqué toutes les raisons qui l'ont poussées à prendre cette décision. Et l'une d'entre-elles est qu'il avait fini dans un état de dépression à l'OM.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2021 avec l'OM, Florian Thauvin a décidé de plier bagages. En effet, l'attaquant français de 29 ans a profité de sa situation pour partir librement et gratuitement du côté des Tigres de Monterrey, là où il a pu rejoindre André-Pierre Gignac. Lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport ce vendredi, Florian Thauvin a dévoilé toutes les raisons qui l'ont poussées à prendre une telle décision.

Mercato - OM : Accord trouvé par Longoria pour boucler ce dossier brûlant https://t.co/Cx2EOS2L3H pic.twitter.com/TbNHKpanW1 — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

«En Europe, dans les vestiaires, c’est chacun pour sa gueule»

« Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première c’est que j’arrivais en fin de contrat avec l’OM et que j’avais un choix à faire, que ce soit sur le sportif et sur la vie privée. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en signant à l’OM, c’était un rêve de gamin. Donc j’avais réussi à réaliser mon rêve et aussi eu la chance de devenir champion du monde à l’époque quand j’étais à l’OM. La seconde chose c’est que j’ai passé sept ans à l’OM. C’est un club qui est extraordinaire, qui est magnifique mais c’est un club qui est dur. Il y a énormément de pression au quotidien, je suis passé par des moments difficiles, notamment psychologiquement où certaines choses ont été difficiles à avaler » , a confié Florian Thauvin avant d'en remettre une couche, révélant qu'il était en dépression lors de son séjour à l'OM.

«C’était une sorte de dépression parce que tu as le moral dans les chaussettes»