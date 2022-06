Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ de Jorge Sampaoli ? La réponse de l’OM

Publié le 24 juin 2022 à 17h15 par Thibault Morlain

Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM, Jorge Sampaoli pourrait toutefois ne plus être là la saison prochaine. C’est en tout cas ce qui a été annoncé du côté de l’Espagne. Faut-il alors s’attendre à un énorme coup de tonnerre avec l’entraîneur argentin ? Face à ces rumeurs, à l’OM, on a répondu concernant l’avenir de Sampaoli.

Jorge Sampaoli va-t-il quitter l’OM ? Comme révélé par AS , l’Argentin se poserait des questions quant à son avenir sur la Canebière étant donné qu’il n’a pas les garanties sportives qu’il réclame. Avec la Ligue des Champions qui arrive, Sampaoli souhaite des recrues et pour le moment, elles ne sont pas arrivées. Mais elles ne devraient pas tarder puisqu’à l’OM, on prévoit au moins 5 renforts durant ce marché des transferts.

Mercato - OM : Le clan Sampaoli répond à la bombe lâchée en Espagne sur son avenir https://t.co/l4mmQbwgad pic.twitter.com/nTM3CW2ipA — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

Pas de départ à l’ordre du jour