Transferts - OM : Révélation sur ces deux opérations de Longoria sur le mercato

Publié le 25 juin 2022 à 11h45 par La rédaction

En terminant à la 2ème place de Ligue 1, l’OM s’est assuré de participer à la prochaine Ligue des Champions. Dans l’optique d’être compétitifs, les Phocéens cherchent à se renforcer durant le mercato estival. Ainsi, Pablo Longoria a coché plusieurs noms pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Des arrivées qui sont toutefois loin d'être évidentes. Explications.

Jeudi dernier, la DNCG a donné le feu vert à l’OM pour son recrutement. Le club olympien va enfin pouvoir lancer son mercato estival et boucler des dossiers en attente depuis quelque temps déjà. Pablo Longoria multiplie donc les pistes afin de renforcer considérablement l’effectif phocéen. Et parmi les différentes pistes étudiées par l'OM, on retrouverait Nuno Tavares, latéral gauche d'Arsenal et Bryan Gil, ailier de Tottenham. Il a ainsi été question d'un prêt pour les deux joueurs, mais encore faut-il trouver un accord avec leur club respectif...

L'OM impose ses conditions

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’OM tenterait ainsi de récupérer Bryan Gil et Nuno Tavares. Toutefois, cela serait encore loin d'être acté puisque comme l'a expliqué le journaliste, l'OM souhaiterait faire ces opérations à ses conditions. La question est alors de savoir si elles conviendront à Arsenal et Tottenham. La réponse est maintenant attendue pour les possibles arrivées de Nuno Tavares et Bryan Gil qui viendraient alors renforcer le poste d'arrière gauche et le secteur offensif.