Mercato - OM : Longoria vend la mèche pour l’avenir de Sampaoli

Publié le 25 juin 2022 à 10h45 par Bernard Colas

Ces derniers jours, l’avenir de Jorge Sampaoli fait parler. L’Argentin aurait en effet de gros doutes sur sa continuité dans la cité phocéenne, faute de garanties sportives pour la saison prochaine. Cependant, dans un entretien publié sur le site de l’OM, Pablo Longoria laisse clairement entendre qu’il compte sur son entraîneur pour le mercato et l’exercice à venir.

Sans surprise, l’OM fait déjà beaucoup parler dans ce mercato estival. De nombreuses pistes ont été activées par Pablo Longoria pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, mais ce dernier se retrouve également au cœur des rumeurs. Comme annoncé par AS cette semaine, l’Argentin se poserait des questions quant à son avenir, faute de garanties sportives pour la saison à venir. Une information démentie par l’entourage de Sampaoli et l’OM, mais au Brésil, on évoque également les doutes de l’entraîneur phocéen, refroidi par les départs de William Saliba et Boubacar Kamara, qui n’ont toujours pas été remplacés. Dans un entretien accordé au site de l’OM, Pablo Longoria assure toutefois que Jorge Sampaoli joue un rôle majeur dans le recrutement estival du club phocéen, une sortie loin d’être anodine dans le contexte actuel.

Longoria compte sur Sampaoli et son staff pour le mercato