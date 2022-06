Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Au Brésil, on relance le feuilleton Jorge Sampaoli

Publié le 25 juin 2022 à 9h30 par Thibault Morlain

Partira, ne partira pas ? Ces derniers jours, cette question se pose à propos de l’avenir de Jorge Sampaoli, actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM. Face à ces rumeurs, plusieurs démentis sont arrivés, que ce soit du club phocéen ou de l’entourage de l’Argentin. Néanmoins, le malaise autour de Sampaoli serait bien réel…

Ce vendredi, suite au feu vert donné par la DNCG, l’OM a officialisé l’arrivée de 3 nouveaux joueurs avec Bartuğ Elmaz, Jelle Van Neck et François Régis Mughe. De jeunes joueurs qui vont dans un premier temps évoluer avec l’équipe réserve. Pas de quoi donc encore rassurer Jorge Sampaoli. En effet, ces derniers jours, un énorme malaise a été révélé autour de l’entraîneur de l’OM. Avec la Ligue des Champions qui sera disputée la saison prochaine, l’Argentin s’attend à de gros renforts, notamment afin de pallier les départs de William Saliba et Boubacar Kamara. Des recrues qui ne sont toutefois pas encore arrivées et Sampaoli aurait de gros doutes concernant les garanties qu’il demande. Face à cette situation, l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste aurait mis son avenir à l’OM dans la balance. Ainsi, comme cela a été révélé en Espagne, Jorge Sampaoli réfléchirait sérieusement à quitter Marseille en fonction du recrutement qui sera opéré dans les semaines à venir.

Insatisfeito com a falta de reforços, Sampaoli não descarta deixar o Olympique de MarseilleParceria com @thirfernandes https://t.co/kwQunUc4K4 — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 24, 2022

Le coup de pression de Sampaoli