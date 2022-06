Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar passe à l'action pour son transfert

Publié le 25 juin 2022 à 8h45 par Hugo Ferreira

Après une saison difficile, marquée par les blessures et ses difficultés lors des matchs importants, Neymar pourrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Le joueur de 30 ans ne semble plus être intouchable dans sa capitale et ses agents seraient à la recherche d’un nouveau club pour lui. Son point de chute pourrait déjà avoir été trouvé, puisque le Brésilien aurait été proposé à la Juventus.

L’aventure de Neymar au Paris Saint-Germain ne se passe pas exactement comme il aurait pu le souhaiter. Arrivé en août 2017 pour la somme record de 222M€, l’international brésilien marquait le début d’une nouvelle ère dans la capitale. Accompagné par Kylian Mbappé, il devait réussir à faire franchir un cap à cette équipe afin qu’elle puisse aller remporter la Ligue des champions. Seulement, 5 ans après, l’objectif n’a pas encore été rempli. Régulièrement blessé, l’ailier du PSG a semblé être en difficulté cette saison, et un départ lors de ce mercato n’est pas une hypothèse à exclure. Une première destination se dessinerait même clairement pour Neymar.

Neymar a été proposé à la Juventus