Mercato - PSG : Le Qatar était prêt à fairende grosses folies pour Zidane

Publié le 25 juin 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Sauf surprise de dernière, c’est Christophe Galtier qui sera le prochain entraîneur du PSG. A Doha, on rêvait toutefois plutôt de Zinedine Zidane. Finalement, l’ancien du Real Madrid ne viendra donc pas. Pourtant, bien que Nasser Al-Khelaïfi dise le contraire, cela aurait négocié entre le Qatar et Zidane et un gros contrat attendait Zizou à Paris.

Le feuilleton du prochain entraîneur du PSG touche à sa fin. Alors que Mauricio Pochettino va prochainement être remercié, c’est Christophe Galtier qui va venir prendre sa place. De quoi par la même occasion mettre un terme aux rumeurs sur l’arrivée de Zinedine Zidane. Ce dernier était pourtant le grand rêve du Qatar pour venir prendre les commandes du PSG. Cela ne sera pas pour maintenant alors que l’ancien entraîneur du Real Madrid n’a pas fermé la porte pour l’avenir.

