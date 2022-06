Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de Galtier dit tout sur ses méthodes

Publié le 24 juin 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Ancien mentor de Christophe Galtier qu’il a longtemps eu en tant qu’entraîneur-adjoint, Alain Perrin se prononce sur le style de jeu et les méthodes de gestion qui seront instaurées par son ancien collaborateur sur le banc du PSG la saison prochaine. Les joueurs parisiens savent désormais à quoi s’en tenir.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le 10 juin dernier, Christophe Galtier va débarquer sur le banc du PSG alors qu’il était le premier choix de Luis Campos. Le Qatar avait initialement fait de Zinedine Zidane sa priorité absolue, mais conformément à nos révélations de l’époque, l’ancien entraîneur du Real Madrid a repoussé les offres du PSG, et c’est donc Galtier qui s’apprête à reprendre le flambeau de Mauricio Pochettino. Et l’actuel entraîneur de l’OGC Nice, qui avait fait ses gammes par le passé en tant qu’adjoint d’Alain Perrin à l’OL, l’OM et l’ASSE, va débarquer avec des méthodes bien précises.

PSG : Avant Galtier, ces entraîneurs français qui ont cartonné au PSG https://t.co/PqD0225zqD pic.twitter.com/PDA0kycAQc — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

« Galtier sait manager de grands joueurs »

Interrogé par RMC Sport , Alain Perrin se confie d’ailleurs sans détour sur la gestion de Christophe Galtier qui selon lui, et malgré les réserves affichées par certains supporters, sera compatible avec le PSG et ses stars : « A Lyon, il a quand même eu à côtoyer et à manager un vestiaire avec des garçons où il y avait Juninho, Cris, Coupet, Benzema, Ben Arfa, donc que des internationaux. Il a déjà eu affaire à ça et sait ce que c’est de manager des grands joueurs. Le vestiaire de Lille aussi ne me semblait pas si facile que cela avec les Turcs et beaucoup d’internationaux et des jeunes comme Bamba, Ikoné ou Sanches. Il a fallu composer et je pense qu’il a prouvé qu’il était capable de manager ce type de vestiaire (…) C’est quelqu’un de très pragmatique qui sait ce qu’il ne peut pas faire. Il n’est pas utopique dans ses idées et pourtant il a de bonnes idées sur le jeu », explique l’ancien mentor de Galtier.

4-4-2, 4-3-3… Quel système avec Galtier au PSG ?