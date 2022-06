Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça se bouscule pour un joueur de Battles

Publié le 24 juin 2022 à 19h00 par Ewen Robin

Relégué en Ligue 2 au terme d’une saison catastrophique, l’ASSE risque de perdre gros sur le mercato. En effet, de nombreux joueurs risquent de quitter le club afin d'évoluer dans des championnats plus compétitifs. C’est notamment le cas d'Yvan Neyou qui aurait des touches en Ligue 1…

Alors que l’ASSE va retrouver la Ligue 2 l’année prochaine, les verts restent actifs sur le marché des transferts. En effet, après l’arrivée du nouvel entraîneur, Laurent Batlles, les Stéphanois vont enregistrer plusieurs nouveaux joueurs tels que Jimmy Giraudon et Anthony Briançon. Cependant, l’ASSE doit également faire face à de nombreux départs. Ainsi, Romain Hamouma et Arnaud Nordin ont récemment quitté le club. Aux dernières nouvelles, un autre joueur devrait suivre la même voie.

Yvan Neyou a beaucoup de prétendants