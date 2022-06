Foot - Mercato

Mercato : Ces 5 anciennes recrues de Campos qui auraient du sens pour le PSG

Publié le 24 juin 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos a disposé d’un statut similaire dans trois autres grands clubs dans la dernière décennie : le Real Madrid, l’AS Monaco et le LOSC. De quoi avoir permis au dirigeant portugais de boucler quelques transferts dont certains pourraient s’avérer utiles au PSG lors de ce mercato estival.

Depuis que Luis Campos a mis de côté sa carrière pas très fructueuse d’entraîneur, le dirigeant portugais est devenu conseiller sportif au Real Madrid, à l’AS Monaco, au LOSC et à présent conseiller football au PSG. Entré en fonctions le 10 juin dernier, Campos a du pain sur la planche au Paris Saint-Germain et a déjà fait savoir dans le communiqué publié par le club de la capitale qu’il considérait le PSG comme étant « le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football » . En outre, Luis Campos a confié qu’il partageait « la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club » . Et ce travail a déjà totalement commencé puisque le transfert de Vitinha en provenance du FC Porto, pour un montant de 40M€ est déjà bouclé comme le10sport.com vous l’a dévoilé le 18 juin dernier. Et le dossier Renato Sanches est en pourparlers entre le PSG et le LOSC. L’occasion pour le10sport.com de se pencher sur les anciennes recrues de Campos qui feraient du bien au Paris Saint-Germain au vu des besoins du club dans certains secteurs de jeu.

Renato Sanches

Comme le10sport.com vous l’a confié le 18 juin dernier, sous l’impulsion de Luis Campos, le comité de direction du PSG a bel et bien lancé l’opération Renato Sanches. Milieu de terrain mobile du LOSC et doté d’une belle qualité de passe et de lecture du jeu, le profil de l’international portugais et champion d’Europe en 2016 pourrait être d’une grande utilité au PSG. D’autant plus que le Portugais a une belle expérience de la Ligue 1, championnat dans lequel il évolue depuis son arrivée en 2019 au LOSC derrière laquelle Luis Campos n’a pas été étranger.

Bernardo Silva

Aux côtés de Vadim Vasilyev, ancien vice-président de l’AS Monaco, Luis Campos a fait un travail remarquable et remarqué sur le Rocher avec comme apothéose, le titre de champion de France en 2017 et une demi-finale de Ligue des champions lors de la même saison. Ayant vu éclore Kylian Mbappé ou en étant parvenu à recruter un joueur comme Bernardo Silva qui a littéralement explosé et montré toute sa palette technique également du côté de Manchester City depuis 2017, Campos avait vu juste. Et alors que le nom de Bernardo Silva est lié au FC Barcelone pour cet été en cas de départ de Frenkie de Jong, le profil polyvalent du milieu offensif, capable de jouer sur les ailes ou dans un milieu de terrain en tant que relayeur ferait un bien fou au PSG.

Fabinho

Ce n’est un secret pour personne au vu du recrutement imminent de Vitinha ou encore de l’intérêt confirmé par le10sport.com pour Renato Sanches, Luis Campos est en quête de renforts pour le futur entrejeu de Christophe Galtier au PSG. Et pourquoi pas regarder du côté d’une de ses anciennes signatures à l’AS Monaco ? Étant arrivé en prêt pour une durée de deux ans après un passage qui n’a mené à rien au Real Madrid, Fabinho s’est démarqué en tant que latéral droit à l’ASM avant d’exploser en tant que milieu défensif, poste qu’il occupe toujours à Liverpool depuis son arrivée en 2019. Le Brésilien a même dépanné en tant que défenseur central sous la houlette de Jürgen Klopp par moments. Une polyvalence qui ne ferait clairement pas de mal au PSG.

Thomas Lemar

Certes, Thomas Lemar n’a pas connu le même succès que ses anciens coéquipiers partis à Manchester City et à Liverpool. Néanmoins, depuis son départ de l’AS Monaco, le milieu latéral a tout de même raflé un titre de champion d’Espagne avec l’Atletico de Madrid et a été régulièrement appelé en Équipe de France. L’année où il signe chez les Colchoneros , Lemar est même sacré champion du monde. Milieu gauche de formation, Thomas Lemar a été utilisé par Diego Simeone ainsi que Didier Deschamps en tant que milieu central relayeur. De quoi donner des idées à Luis Campos ?

Victor Osimhen

Après Renato Sanches, voici le deuxième et dernier joueur du LOSC de cette liste. Ou du moins, ancien joueur du club lillois. En effet, après avoir bluffé son monde l’espace d’une saison au LOSC entre 2019 et 2020, Victor Osimhen s’est envolé pour le Napoli. Cependant, l’international nigérian a fait forte impression et le PSG aurait même été intéressé au moment de son départ et Gianluca Di Marzio a fait savoir ces dernières semaines que ce serait une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain, en quête de nouvelles têtes dans le secteur offensif après le départ d’Angel Di Maria et le potentiel transfert de Mauro Icardi avant la fin du mercato.