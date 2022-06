Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations troublantes avant l'arrivée de Galtier

Publié le 24 juin 2022 à 14h30 par Ewen Robin

Afin de remplacer Mauricio Pochettino aux commandes de l’équipe, le PSG va s’offrir les services de Christophe Galtier. L’actuel entraîneur de l’OGC Nice, champion de France avec Lille lors de la saison 2020 – 2021, va donc apporter son expérience au sein du club de la capitale. Un départ qui pourrait être la conséquence de certains malentendus avec le club niçois…

Après plusieurs semaines de réflexions et de négociations, le PSG a fait son choix concernant le prochain entraîneur du club : il s’agit de Christophe Galtier. Alors que Zinédine Zidane, le choix numéro un du Qatar, a décidé de ne pas rejoindre Paris cette saison, Luis Campos va retrouver son ancien collègue de Lille du côté du Parc des Princes. Pour rappel, Le technicien français avait rejoint L’OGC Nice l’année dernière après un sacre en Ligue 1 lors de la saison 2020 – 2021 avec le LOSC. Dans les prochains jours, Christophe Galtier devrait donc reprendre le flambeau de Mauricio Pochettino à la tête du PSG. Pour pallier son départ, le Gym devrait installer Lucien Favre sur le banc des Aiglons comme le10sport.com vous l'a révélé. Malgré un bilan plutôt positif avec Nice (5ème en Ligue 1) , Christophe Galtier va quitter le sud de la France, laissant derrière lui des relations tendues avec le club.

Une mauvaise ambiance pour Galtier à Nice