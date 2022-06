Foot - Mercato - PSG

Mercato : Ces 5 anciens joueurs de Galtier qui auraient leur place au PSG

Publié le 24 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG va faire confiance à Christophe Galtier qui va donc découvrir le plus grand défi de sa carrière après avoir entraîné l'ASSE, le LOSC et l'OGC Nice. Des expériences qui lui ont permis d'avoir sous ses ordres plusieurs joueurs qui pourraient bien avoir leur place au PSG la saison prochaine, d'autant plus que Luis Campos va de nouveau collaborer avec Christophe Galtier.

Renato Sanches

L'une des priorités du PSG cet été sera de renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, le profil de Renato Sanches pourrait être très intéressant. Recruté en 2019 pour 20M€ par Luis Campos alors qu'il était en perdition au Bayern Munich, l'international portugais s'est relancé au LOSC et son profil pourrait bien convenir aux besoins du PSG. Très actif, Renato Sanches est capable de casser les lignes balle aux pieds mais également par la passe. A Paris, le joueur formé au Benfica retrouverait ainsi Christophe Galtier et Luis Campos, un duo qui lui avait permis de remporter le titre en Ligue 1 en 2020. Et cela tombe bien puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Renato Sanches est l'une des pistes du PSG.

Khéphren Thuram

Autre milieu de terrain qui pourrait bien renforcer l'effectif du PSG : Khéphren Thuram. Du haut de ses 21 ans, le fils de Lilian Thuram vient de réaliser une saison pleine à l'OGC Nice. Christophe Galtier en a fait l'un de ses cadres pour son unique saison aux Aiglons. Grâce à son gros volume de jeu et à son abattage dans l'entrejeu, le joueur formé à l'AS Monaco pourrait bien avoir les critères recherchés par le PSG. D'autant plus que Khéphren Thuram est capable de faire des stats comme en témoignent ses 4 buts et 3 passes décisives en Ligue 1.

Amine Gouiri

Grand espoir de l'OL, Amine Gouiri a rejoint l'OGC Nice en 2020 pour 7M€. Un transfert qui a tout de la bonne affaire compte tenu du talent du jeune attaquant 22 ans. D'ailleurs, le joueur formé à Lyon a véritablement explosé la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier. Avec 10 buts et 9 passes décisives, Amine Gouiri est l'une des grandes satisfaction de la saison niçoise. Et cela tombe bien puisque le PSG cherche justement à densifier son secteur offensif pour épauler Kylian Mbappé. Le profil complet de Gouiri pourrait ainsi avoir sa place dans l'effectif parisien.

🔴 Meilleurs joueurs des éliminatoires EuroU21 2023 (6+ matches joués)...🥇🇫🇷Eduardo Camavinga - 264🥈🇫🇷Amine Gouiri - 258🥉🇳🇴Emil Konradsen Ceide - 255[@FTalentScout] pic.twitter.com/hABqnm4hXg — 𝙂𝙤𝙪𝙞𝙧𝙞 𝙁𝙧🇨🇵 (@Gouiri_Fr) June 16, 2022

Nicolas Pépé

Dans sa quête de renforts offensifs, le PSG pourrait notamment tenter de dénicher un ailier droit afin de compenser le départ d'Angel Di Maria, qui est parti libre. Et cela tombe bien puisque durant sa carrière, Christophe Galtier a eu sous ses ordres un joueur qui a particulièrement brillé à ce poste : Nicolas Pépé. Auteur de 22 buts et 11 passes décisives lors de la saison 2018/2019, l'international ivoirien s'était montré impressionnant au point de convaincre Arsenal de lâcher 80M€ pour le recruter. Cependant, Nicolas Pépé s'est un peu perdu chez les Gunners et l'hypothèse de se relancer sous les ordres de Christophe Galtier aurait du sens, notamment pour offrir de la densité en attaque. A condition qu'Arsenal ne soit pas trop gourmand. Mais ça, c'est une autre histoire.

Gabriel