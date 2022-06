Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Thauvin glisse un conseil à Longoria pour le mercato

Publié le 25 juin 2022 à 8h30 par Jules Kutos-Bertin

Un an après son départ de l’OM pour rejoindre les Tigres, Florian Thauvin n’a pas oublié d’où il venait. Invité de l’émission Rothen s’enflamme, l’international français en a profité pour glisser quelques conseils à Pablo Longoria au moment d’aborder le mercato estival…

L’OM s’apprête à vivre un été crucial dans la suite de son projet. Après avoir obtenu sa qualification directe en Ligue des Champions, le club olympien a déjà eu du mal à passer avec succès devant la DNCG. Maintenant que cette étape est passée, Pablo Longoria peut se focaliser à 100% sur le mercato. Et avec la Ligue des Champions à la clé, le président de l’OM est obligé d’être ambitieux, surtout que les pertes sont déjà considérables. L’an prochain, Jorge Sampaoli devra constituer sans Boubacar Kamara, parti gratuitement à Aston Villa, et sans William Saliba, retourné à Arsenal. « C’est très important d’avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C’est l’un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en Ligue des champions à avoir de la régularité et à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne », expliquait Pablo Longoria dans un entretien accordé à RMC Sport .

🎙F. Thauvin : "J’ai passé 7 ans à l’OM. C’est un club extraordinaire, magnifique, mais c’est un club qui est dur. Il y a énormément de pression, je suis passé par des moments difficiles psychologiquement où certaines choses ont été difficiles à avaler." (@Rothensenflamme) pic.twitter.com/vj9uOSDhSR — MercatOM (@Mercat_OM) June 24, 2022

«Ils ont besoin d’expérience pour aller chercher les points, sinon...»