Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de poker d’Angel Di Maria avec le FC Barcelone

Publié le 25 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Sans club depuis son départ du PSG, Angel Di Maria aurait pu trouver chaussure à son pied rapidement si ce dernier avait pris la décision de signer le contrat proposé par la Juventus. Cependant, l’irruption du FC Barcelone et la possibilité de revenir au Benfica Lisbonne semblent avoir tout changé et Di Maria réfléchirait mûrement à son avenir, laissant la Juventus en attente. Un pari risqué…

Angel Di Maria n’est plus un joueur du PSG en raison de l’expiration de son contrat à la fin de l’exercice 2021/2022. D’ailleurs, celui qui est surnommé El Fideo a fait ses adieux au Parc des princes le 21 mai dernier lors la large victoire du PSG face au FC Metz (5-0). Après sept années de bons et loyaux services, Di Maria va se lancer un nouveau challenge. Dans la foulée de son départ du PSG, il a immédiatement été question d’une arrivée en tant qu’agent libre à la Juventus, habituée à boucler ce genre d’opérations. Néanmoins, beaucoup de choses se sont depuis passées et la venue de Di Maria à la Vieille Dame n’est clairement plus une certitude à présent. D’autant plus que le plan de l’Argentin serait clair : ne passer qu’une seule saison en Europe avant de retrouver le football argentin et le Rosario Central. Un retour que le principal intéressé a même ouvertement évoqué à ESPN Argentina lors de la première quinzaine du mois de juin. « Je me vois bien jouer à Central, c’est un de mes souhaits. Tous n’ont pas le souhait d’aller en Europe (ndlr les joueurs argentins) mais je l’ai eu et j’aimerais revenir » . D’ailleurs, pour ce qui est de la Juventus, Angel Di Maria effectuerait un véritable coup de poker.

Mercato - PSG : Un gros départ de Campos débloqué par... Angel Di Maria ? https://t.co/MJM10kWk6a pic.twitter.com/jKlJm0Z15C — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

Di Maria mettrait toujours la Juventus en attente