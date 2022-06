Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi, Mbappé… Galtier est déjà préparé pour les stars

Publié le 25 juin 2022 à 4h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il s’apprête à débarquer sur le banc du PSG pour assurer la succession de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier va devoir apprendre un gérer un vestiaire composées de grandes stars internationales. Mais Alain Perrin, son ancien mentor, ne se fait aucun souci à ce sujet et explique pourquoi.

« On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts », indiquait récemment Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du Parisien , confirmant ainsi les révélations exclusives du 10sport.com sur la nomination imminente de Christophe Galtier au poste d’entraîneur du PSG. Zinedine Zidane était pourtant le premier choix du Qatar, mais l’ancien manager du Real Madrid a repoussé les différentes approches en provenance de Doha, et c’est donc l’option Galtier, privilégiée par Luis Campos, qui a été choisie. L’actuel technicien de l’OGC Nice va donc succéder à Mauricio Pochettino, mais certains supporters et observateurs affichent déjà quelques réserves sur le choix Galtier.

