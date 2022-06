Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Le verdict tombe enfin pour Ousmane Dembélé

Publié le 24 juin 2022 à 20h10 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 24 juin 2022 à 20h13

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait dans les petits papiers du PSG. Cependant, c'est bel et bien en Catalogne que l'attaquant international tricolore devrait évoluer la saison prochaine, en renouvelant son bail.

Désireux de renforcer son secteur offensif en vue de se montrer compétitif sur la scène européenne la saison prochaine, le Paris Saint Germain aurait ciblé le profil d'Ousmane Dembélé depuis de nombreuses semaines, et ce, parce que le joueur est en fin de contrat au FC Barcelone et n'a toujours pas prolongé avec les blaugranas . Toutefois, la perspective de voir l'international français porter les couleurs du PSG la saison prochaine s'éloigne de plus en plus.

Ousmane Dembélé va prolonger au Barça