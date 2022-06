Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL confirmée pour Luis Campos

Publié le 24 juin 2022 à 17h45 par Ewen Robin

En quête de renfort lors du prochain mercato, le PSG tente d’améliorer son entrejeu. Fraichement arrivé au club en tant que directeur sportif, Luis Campos aurait déjà coché plusieurs noms afin de renforcer l'entrejeu et est notamment annoncé sur les traces de Seko Fofana, le robuste milieu de terrain ivoirien du RC Lens. Ce dossier semble plus que jamais activé au PSG.

Omniprésent sur le marché des transferts, le PSG accélère déjà en coulisses afin de recruter un milieu de terrain capable de soutenir Marco Verratti dans l’entrejeu. Dans cette optique, Luis Campos multiplie les pistes sur le mercato estival. Alors que Vitinha va débarquer au PSG en provenance du FC Porto pour 40M€, Campos apprécierait également le profil de Seko Fofana, évoluant au RC Lens.

Contact établi entre Lens et le PSG