Mercato - OM : Longoria active un nouveau gros dossier en attaque

Publié le 25 juin 2022 à 15h45 par Hugo Ferreira

Désireux de renforcer son effectif, l’Olympique de Marseille cible de nombreux joueurs, notamment pour son secteur offensif. Pablo Longoria aurait même identifié une nouvelle piste, puisque les Phocéens s’intéresseraient désormais à Dominik Szoboszlai. Un nouveau pari qui pourrait tenter le Hongrois, qui n’a pas été un titulaire indiscutable à Leipzig cette saison.

La qualification pour la prochaine Ligue des champions force l’Olympique de Marseille à réaliser un mercato estival convaincant. En effet, les Phocéens veulent faire oublier leur dernier parcours dans cette compétition, et pistent de nombreux joueurs. Pour renforcer le secteur offensif, Pablo Longoria ciblerait notamment Dries Mertens ou Luis Muriel. Toutefois, l’OM s'intéresseraient également à d’autres éléments plus polyvalents. Capable d’évoluer sur un côte, dans l’axe et même dans l’entrejeu, Dominik Szoboszlai figurerait sur les radars de Marseille.

