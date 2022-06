Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un adversaire de taille débarque pour Jonathan Clauss

Publié le 25 juin 2022 à 15h10 par Hugo Ferreira

Désireux d’améliorer son effectif lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille cible de nombreux joueurs, dont Jonathan Clauss. Les Phocéens devront cependant s’accrocher puisque l’international français dispose également d’autres prétendants. En Angleterre notamment, Tottenham, aussi en quête de renforts, serait attentif.

De nombreux joueurs ont été associés à l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. En même temps, la qualification des Phocéens en Ligue des champions a convaincu Pablo Longoria de se montrer ambitieux afin de pouvoir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Dans le secteur défensif notamment, le nom de Jonathan Clauss est revenu avec insistance. Lié au RC Lens jusqu’en juin 2023, le latéral pourrait être séduit à l’idée d’aller disputer une coupe d’Europe avec l’OM. Toutefois, la concurrence est rude sur ce dossier.

Tottenham s’intéresse à Clauss