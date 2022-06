Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Caleta-Car veut jouer un vilain tour à Longoria

Publié le 25 juin 2022 à 12h10 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM doit aussi se concentrer sur les ventes. Pour cela, Pablo Longoria aimerait enfin se séparer de Duje Caleta-Car, à qui il reste encore un an de contrat sur la Canebière. L’heure du départ aurait-elle enfin sonné pour le Croate ? Pas forcément, puisque Caleta-Car pourrait avoir des plans différents de ceux de l’OM pour son avenir.

Pour l’OM, c’est maintenant ou jamais qu’il faut se séparer de Duje Caleta-Car. Après avoir retenu le Croate, ciblé par Liverpool, en janvier 2021, Pablo Longoria lui avait accordé un bon de sortie l’été dernier. Mais le défenseur central avait alors refusé de s’en aller. Cet été, les Phocéens vont de nouveau tenter de vendre Caleta-Car, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat à l’OM. Cela permettrait ainsi de faire rentrer un peu d’argent dans les caisses. Mais encore une fois, cela pourrait ne pas se passer comme prévu.

Un départ libre pour Caleta-Car ?