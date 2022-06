Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces précisions sur cette opération à 6M€ de Longoria

Publié le 25 juin 2022 à 13h10 par Ewen Robin

Recruté par l’OM en 2020 dans l’espoir de devenir un futur grand joueur, Luis Henrique n’a toujours pas convaincu en Ligue 1. De moins en moins utilisé par Jorge Sampaoli, l’ailier brésilien de 20 ans pourrait découvrir de nouveaux horizons durant le mercato. En effet, le Torino serait intéressé par le joueur et aurait débuté les négociations avec l’OM…

En quête de renforts sur le marché des transferts, l’OM s’activerait également afin de se débarrasser de ses indésirables. En effet, Kevin Strootman ou Alvaro Gonzalez sont priés de quitter le club olympien. C’est également le cas de Luis Henrique. Après 2 saisons passées au sein du club phocéen, le Brésilien de 20 ans n’a jamais réussi à convaincre. Il pourrait donc quitter l'OM lors de ce mercato estival. Aux dernières nouvelles, le Torino serait déjà sur le coup.

Transferts - OM : Pablo Longoria annonce la couleur pour le mercato estival de Marseille https://t.co/NtsdxoLNk8 pic.twitter.com/HRji8W1OKO — le10sport (@le10sport) June 25, 2022

Toujours pas d'accord