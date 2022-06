Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce très forte de Mbappé sur le PSG après sa prolongation

Publié le 25 juin 2022 à 10h30 par Bernard Colas

À la différence de Javier Pastore ou encore Edinson Cavani, Kylian Mbappé ne s’est pas imposé jusqu’ici comme l’un des grands chouchous du Parc des Princes, et ce malgré ses performances impressionnantes. Interrogé sur son attachement pour le PSG, l’attaquant reconnaît qu’il ne se montre peut-être pas assez romantique à l’égard du club et de ses supporters.

Les supporters du PSG peuvent souffler. Après un suspense long de plusieurs mois, Kylian Mbappé a décidé de prolonger son bail avec le club de la capitale jusqu’en juin 2025. L’international français, qui sort d’une saison XXL en totalisant 39 buts et 26 passes décisives en 46 matches, tentera donc d’apporter au PSG sa première Ligue des champions, et entrer un peu plus dans l’histoire du club de la capitale. Le Bondynois compte notamment dépasser Edinson Cavani (200 buts) pour devenir le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, lui qui totalise 170 réalisations, et peut-être aller chercher la reconnaissance unanime du public. Malgré son importance et sa régularité depuis sa venue en 2017, Kylian Mbappé n’a pas forcément conquis tous les supporters comme ont pu le faire avant lui Javier Pastore ou encore Edinson Cavani dans le projet QSI. Interrogé par BFMTV sur son attachement envers le PSG, le champion du monde tricolore reconnaît qu’il n’a pas fait le maximum pour obtenir cette cote de sympathie.





« Je ne l’ai jamais cherchée cette reconnaissance »