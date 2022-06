Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Aulas se disputent une star de Tuchel

Publié le 25 juin 2022 à 22h30 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir passé avec succès la DNCG, Pablo Longoria a officiellement lancé le mercato de l’OM. Le président olympien multiplie les pistes, la dernière en date étant Hakim Ziyech, l’ailier de Chelsea. Même si le club londonien a ouvert la porte à un départ, c’est le Milan AC qui aurait les faveurs du clan Ziyech dans ce dossier bien que l'OL soit prêt à tenter sa chance pour l'international marocain.

Avec la qualification directe en Ligue des Champions, l’OM va devoir s’activer sur le marché des transferts. Pour ne pas reproduire le même scénario que la saison 2020-2021, Pablo Longoria est obligé de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Et pour le moment, le technicien argentin n’a vu que des départs avec Boubacar Kamara et William Saliba. Conscient de la situation du club, Sampaoli avait mis la pression sur son président qui n’avait pas tardé à lui répondre. « C’est très important d’avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C’est l’un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en Ligue des champions à avoir de la régularité et à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne », expliquait Pablo Longoria sur RMC .

🗞 Selon le média Anglais 90 minutes l'OM serait intéressé par l'international marocain Harim Ziyech 🇲🇦. Transfermarkt l'estime à 28 M€ #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/twbciWLZPj — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 25, 2022

L’OM a un œil sur Hakim Ziyech, au même titre que l'OL