Mercato : Thomas Tuchel s'invite à la fête pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter Manchester United cet été. Le Portugais nourrirait quelques envies de départ lors de ce mercato estival et son agent proposerait ainsi ses services à de nombreux cadors européens. D’ailleurs, Jorge Mendes aurait récemment entretenu une réunion avec un autre club de Premier League pour discuter de l’avenir de son client.

Seulement un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait déjà plier bagages. Les Red Devils ne sont pas qualifiés pour la prochaine Ligue des champions et le Portugais pourrait ainsi faire ses valises pour rejoindre un autre cador européen cet été. Jorge Mendes sonderait le marché des transferts et proposerait les services du quintuple Ballon d’Or à quelques clubs comme le Bayern Munich récemment. Mais Cristiano Ronaldo pourrait également rester en Premier League la saison prochaine.

🚨 EXCL: Todd Boehly met Jorge Mendes in Portugal last week. Idea of Cristiano Ronaldo to Chelsea among subjects discussed. Unclear if #CFC will pursue. Man Utd expect him to stay. 37yo loves #MUFC but has concerns. With @dansheldonsport for @TheAthleticUK https://t.co/pHXelZAIIb