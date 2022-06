Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : PSG, Bayern, Manchester… Jorge Mendes veut relancer le feuilleton Cristiano Ronaldo

Publié le 25 juin 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Contraint de tirer un trait sur la Ligue des champions la saison prochaine, Cristiano Ronaldo serait frustré et songerait à quitter Manchester United. Jorge Mendes, conscient de la situation, sonderait ainsi les clubs pour trouver une porte de sortie à son client, mais les options se font rares, et le Portugais semble aujourd’hui condamné à rester chez les Red Devils.

Depuis son départ du Real Madrid à l’été 2018, Cristiano Ronaldo est en quête d’une sixième victoire en Ligue des champions, mais le Portugais enchaîne les déceptions. Malgré un passage concluant à la Juventus sur le plan comptable (101 buts et 22 passes décisives en 134 matches), le quintuple Ballon d’Or n’est pas parvenu à remplir son objectif avec la Vieille Dame , de quoi ternir son bilan final à Turin. Après trois saisons en Italie, Cristiano Ronaldo a donc pris le chemin de la Premier League pour y retrouver Manchester United, désireux de relancer son ancien club en difficulté depuis plusieurs années. Malgré ses 24 réalisations en 39 apparitions, l’international portugais n’a pas pu empêcher la saison noire des Red Devils , sans remporter le moindre trophée pour la première fois de sa carrière depuis 16 ans. Pire, Manchester United devra se contenter de la Ligue Europa lors du prochain exercice. Faute de Ligue des champions, Cristiano Ronaldo songerait ainsi à plier bagage, avec l’aide de son agent Jorge Mendes, mais il sera difficile pour lui de trouver mieux ailleurs comme l’explique à Sky Sports Pedro Sepulveda, journaliste chez SIC Notícias .

Jorge Mendes sonde le marché pour Cristiano Ronaldo

« Quand la fenêtre des transferts est ouverte, il est normal que l'on parle de Cristiano Ronaldo. Manchester United ne participera pas à la Ligue des champions la saison prochaine et Ronaldo en est mécontent. Il est complètement obsédé par le fait de jouer cette compétition, donc il vit mal le fait de ne pas y jouer dans un futur immédiat », reconnaît Pedro Sepulveda, confirmant que l’entourage du Portugais a bougé ses pions en vue d’un éventuel transfert : « Il a parlé à son agent Jorge Mendes, qui voit s'il y a d'autres options. Il a dit qu'il parlerait aux clubs qui visent à gagner la Ligue des champions pour voir ce qui pourrait être fait lors du mercato . » Cependant, il y a peu d'options pour le quintuple Ballon d’Or, voire aucune. « Vous pouvez oublier les clubs anglais - Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham - car je suis sûr à 100 % que Ronaldo ne jouera pas pour un autre club en Angleterre, et Ronaldo ne s'intègre pas dans le nouveau projet du PSG. Cela laisse le Bayern Munich comme option. Il n'y avait pas d'intérêt de la part du Bayern, mais Mendes a parlé avec eux et leur a posé la question : "Que pensez-vous d'acheter Ronaldo pour la saison prochaine ?". Le Bayern était un peu confus quand Mendes leur a proposé Ronaldo car ce n'est pas le type de joueur qu'ils recherchent habituellement. Quand un agent propose Ronaldo, il faut seulement regarder les performances sportives - pas l'âge. Ronaldo a un salaire avoisinant 29M€, donc ce n'est pas facile pour un club de se le permettre. Mendes a demandé au Bayern ce qu'il en pensait », poursuit l’expert du football portugais. Mais l’écurie bavaroise a rapidement clarifié sa position à l’égard de Cristiano Ronaldo.

Le Bayern Munich écarte la piste CR7