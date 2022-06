Foot - Mercato

Mercato : Le vérité éclate pour le transfert de Cristiano Ronaldo au Bayern

Publié le 24 juin 2022 à 21h30 par Pierrick Levallet

N’étant pas qualifié pour la prochaine Ligue des champions, Manchester United pourrait bien voir Cristiano Ronaldo partir seulement un an après son retour. Le Portugais nourrirait des envies de départ selon certaines rumeurs et a donc été lié à un transfert au Bayern Munich dernièrement. Cependant, l’attaquant de 37 ans ne devrait pas rejoindre la Bavière cet été.

De retour à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo pourrait bien plier bagages lors de ce mercato estival. La légende portugaise nourrirait des envies de départ alors que les Red Devils ne disputeront pas la prochaine Ligue des champions. De ce fait, quelques clubs le suivraient avec attention. Et dernièrement, Cristiano Ronaldo a été lié à un transfert du côté du Bayern Munich pour remplacer Robert Lewandowski. Après avoir bouclé le transfert de Sadio Mané, le club bavarois pourrait une nouvelle fois frapper fort sur le marché des transferts. Cependant, Cristiano Ronaldo ne devrait pas prendre la direction du championnat allemand cet été.

Cristiano Ronaldo will not join Bayern Munich, as reported. ⛔️ The superstar was offered to the Bundesliga side by his agents, sources telling @SPORT1. @Cristiano was open for a move to Germany. But FCB bosses discussed it and said no! @kerry_hau pic.twitter.com/Jtvdu4Ek5a — Patrick Berger (@berger_pj) June 24, 2022

Le Bayern a recalé Cristiano Ronaldo

Selon les informations de SPORT1 , le Bayern Munich ne prévoirait pas un transfert pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais aurait simplement été proposé au champion d’Allemagne par ses représentants. Du côté du Bayern Munich, le nom de Cristiano Ronaldo aurait été évoqué en interne, mais la direction bavaroise aurait très rapidement décliné l’offre. Et il y aurait plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, le quintuple Ballon d’Or aurait fait exploser la grille salariale du Bayern Munich, son salaire dépassant très nettement celui de Robert Lewandowski qui est le plus élevé de l’effectif à ce jour. De plus, un transfert de Cristiano Ronaldo bouleverserait complètement la hiérarchie du pensionnaire de la Bundesliga. Les Bavarois ne voudraient pas d'une superstar qui place son bien-être au-dessus du club. Des informations qui rejoignent ce qu’avait annoncé le journaliste de BILD, Christian Falk, plus tôt ce vendredi, à savoir que la rumeur d’une arrivée de Cristiano Ronaldo au Bayern Munich était fausse.

❗️News #Ronaldo: Due to the rumors Hasan Salihamidzic told us exclusively for Sky: "Cristiano Ronaldo is a top player with an outstanding career. However, the rumor that is circulating is a rumor that has no truth in it." @SkySportDE @Sky_Marc @Cristiano #TransferUpdate🟨🇵🇹 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 24, 2022

« La rumeur qui circule est une rumeur qui n'est absolument pas vraie»