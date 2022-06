Mercato : Le Bayern annonce le verdict sur la folle rumeur Cristiano Ronaldo

Foot - Mercato - Manchester United

Ce vendredi, la presse espagnole a annoncé que le Bayern pouvait boucler le transfert de Cristiano Ronaldo pour pallier le potentiel départ de Robert Lewandowski. Une information totalement balayée par Hasan Salihamidzic. A en croire le directeur sportif du Bayern, il ne compte pas du tout s'offrir les services de Cristiano Ronaldo cet été.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski voudrait à tout prix faire ses valises cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Toutefois, le club bavarois ne serait pas du tout décidé à céder son buteur polonais cet été. Malgré tout, la direction du Bayern aurait une idée bien précise pour pallier le potentiel départ de Robert Lewandowski cet été. D'après les indiscrétions d' AS , le club bavarois penserait à recruter Cristiano Ronaldo pour combler le vide que pourrait laisser son numéro 9 la saison prochaine. Une information totalement démentie par Hasan Salihamidzic ce vendredi.

❗️News #Ronaldo: Due to the rumors Hasan Salihamidzic told us exclusively for Sky: "Cristiano Ronaldo is a top player with an outstanding career. However, the rumor that is circulating is a rumor that has no truth in it." @SkySportDE @Sky_Marc @Cristiano #TransferUpdate🟨🇵🇹