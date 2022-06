Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Nouvelle annonce fracassante sur l'avenir de Lewandowski

Publié le 23 juin 2022 à 23h15 par Dan Marciano

Directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidžić a fait un nouveau point sur l'avenir de Robert Lewandowski. Le responsable a annoncé que les discussions avec l'entourage du joueur étaient très positives, même si ce dernier n'a pas caché son envie de rejoindre le FC Barcelone. Le PSG est également à l'affût dans ce dossier.

Depuis plusieurs semaines, Robert Lewandowski clame son envie de quitter le Bayern Munich, à un an de la fin de son contrat. Courtisé par le PSG, l'international polonais aurait une préférence pour le FC Barcelone. Mais encore faut-il que le Bayern Munich accepte de le libérer cet été. Ces derniers jours, Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić ont pris la parole pour prévenir Lewandowski et s'opposer à un transfert de la star.

🗣 IV mit @Brazzo! Neue Details z. Mané-Deal, klare Ansagen z. Poker mit Lewy/Gnabry! Wie er das Team zusammenbaut, welche Rolle Nagelsmann bei den Transfers spielt u.v.m jetzt auf Sky! Das komplette IV heute ab 20.30 & 23 Uhr. Morgen ab 10. @SkySportDE | https://t.co/EK6R3IhgNz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 23, 2022

Le Bayern Munich jette le trouble sur l'avenir de Lewandowski