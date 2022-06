Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : La réponse tombe pour un transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 20 juin 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Une nouvelle fois annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo est envoyé vers le Sporting et l’AS Rome après la saison décevante réalisée par Manchester United. Malgré ces rumeurs, un transfert du Portugais ne serait pas à l’ordre du jour dans ce mercato estival, alors que celui-ci s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat.

Une fois n’est pas coutume, le nom de Cristiano Ronaldo revient en période de mercato. De retour à Manchester United l’été dernier, le Portugais sort d’une saison contrastée et difficile à analyser. À 37 ans, celui qui totalise cinq Ballon d’Or affiche encore des statistiques remarquables, avec 24 buts au compteur toutes compétitions confondues, dont 6 en Ligue des champions. Néanmoins, son équipe a eu beaucoup plus de mal à s’illustrer en décrochant la sixième place du classement, permettant à Manchester United d’arracher au moins la Ligue Europa. La question est désormais de savoir avec quelle équipe les Red Devils tenteront de se relancer lors du prochain exercice, alors que plusieurs joueurs en fin de contrat sont déjà partis, à l’instar de Paul Pogba. Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent au sujet de Cristiano Ronaldo, qui ne verrait pas d’un mauvais œil un départ vers un club plus compétitif, tandis que l’arrivée d’Erik ten Hag sur le banc pourrait également jouer un rôle.





CR7 est loin d’un départ